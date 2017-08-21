Кришьянис стал свидетелем опасных маневров, которые устроили два водителя на шоссе Рига-Бауска.

На видео, которое читатель прислал в редакцию, видно, что водитель легковушки выехал на главную дорогу "перед носом" у грузовика. Водитель большегрузной машины в долгу не остался - он обогнал легковушку, а после не дал обогнать себя.

"По дороге в Кекаву попались водители, которые явно до конца не проснулись и встали с кровати не с той ноги", - прокомментировал увиденное Кришьянис.

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