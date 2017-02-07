В понедельник вечером на Таллинском шоссе, перед поворотом на Муцениеки, лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, сообщил очевидец.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место ДТП поступил в 15.54. На Рижской окружной, на участке Балтэзерс-Саулкалне, столкнулись легковой автомобиль марки Porsсhe и грузовик Volvo с прицепом. В аварии погибла женщина 1955 г.р.

Водитель грузовика не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщили в "скорой".

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