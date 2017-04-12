ВИДЕО: На улице Бривибас Mercedes едет прямо на велосипедиста

DELFI Репортер |





В понедельник в Риге на улице Бривибас Mercedes чуть не сбил велосипедиста, пишет delfi.lv. "Те, кто говорит, что велосипедисты безбашенные, посмотрите это видео. В понедельник дул сильный ветер. Но неужели настолько сильный, что машины разворачивало в другую сторону?" - спрашивает чудом не пострадавший велосипедист. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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