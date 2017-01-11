Во вторник днем на улице Лубанас, в районе компании Laneks, столкнулись три машины, сообщили очевидцы. По словам автоводителей, на этом месте часто происходят ДТП, из-за того, что запрещен левый поворот на улицу Келдыша.

"Приходится идти на разворот чуть дальше. Те, кто двигается в левом ряду вынуждены перестроиться в правый, а там автобусная остановка и дальше пешеходный переход, - пишет Алекс.

Чем руководствовались службы регулирования дорожного движения, когда запрещали поворот налево, непонятно. Вот и результат. Я проезжаю этот перекресток каждый день и нередко наблюдаю аварийные ситуации в этом месте. Пока, слава богу, без человеческих жертв, но зима еще впереди. Если что-то не исправить, последствия могут быть серьезными".

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