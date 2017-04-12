ВИДЕО: На улице Матиса фура "зацепила" полицейский автомобиль; движение затруднено

DELFI Репортер |





В среду утром перекресток улиц Бривибас и Матиса оказался парализован. "Фура пыталась завернуть на территорию бывшего завода по производству шампанского и задела стоявшую на тротуаре полицейскую машину. В итоге фура встала и перегородила всю улицу. Трамваи остановились, машины пытаются протиснуться между фурой и воротами во двор", - написала Илга. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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