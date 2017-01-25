Во вторник, 24 января, на улице Пиедруяс фура снесла светофор. В результате были отключены и другие светофоры, и на перекрестке начался хаос.

"В результате аварии перестал функционировать светофор и по всем направлениям образовалась внушительная пробка, - пишет Олег. - На видео виден лишь один работник дорожной полиции занимающийся происшествием, второй, вероятно, находится в патрульной машине. Тем временем перекрёсток превратился в непрекращающуюся аварийную ситуацию. Регулировщик бы не помешал…"

А вот еще одно видео очевидца. Уже с другого ракурса.

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