В пятницу утром в волости Варвес, Вентспилсский край, столкнулись бензовоз и автомобиль Военной полиции, сопровождавший колонну техники.

"На дороге Вентспилс-Кулдига, в Варве, бензовоз проигнорировал полицейский автомобиль и протаранил его", - сообщил очевидец.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия был получен в 9.22. "Столкнулись грузовой автомобиль и машина Военной полиции. В ДТП пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались", - сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Движение организовано по одной полосе.

Представитель отдела прессы Министерства обороны Сандра Брале рассказала агентству LETA, что автомашина военной полиции сопровождала колонну американской военной техники, прибывшей в Латвию для участия в учениях "Saber Strike".

Брале утверждает, что гражданский транспорт не уступил дорогу автомашине военной полиции. Автомобиль получил небольшие царапины. Колонна военной техники продолжила свой путь.

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