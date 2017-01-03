"Дорога была обработана и мокрая. Возможно, солью ее посыпали недавно", - предполагает читатель.
Авария произошла в 20.30 на улице Юглас, у торгового центра Juglas centrs. В Государственной полиции сообщили, что по парам между собой столкнулись четыре внедорожника. Остальные, видимо, не успели затормозить, их водители оформили согласованные сообщения. Пострадавших в ДТП нет.
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