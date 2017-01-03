В понедельник вечером, 2 января, на Югле столкнулись несколько внедорожников. "Сколько именно машин пострадало в ДТП, было неясно. Когда я проезжал мимо, то насчитал шесть внедорожников", - пишет очевидец.

"Дорога была обработана и мокрая. Возможно, солью ее посыпали недавно", - предполагает читатель.

Авария произошла в 20.30 на улице Юглас, у торгового центра Juglas centrs. В Государственной полиции сообщили, что по парам между собой столкнулись четыре внедорожника. Остальные, видимо, не успели затормозить, их водители оформили согласованные сообщения. Пострадавших в ДТП нет.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!