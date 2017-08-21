В понедельник днем, в Риге на Южном мосту столкнулись Opel и грузовик, сообщили очевидцы. В результате аварии образовалась огромная пробка.

Государственная полиция получила вызов на место происшествия в 14.30. Столкнулись автомобиль Opel и грузовик Volvo. Из-за этой аварии произошло еще одно ДТП - проезжавший мимо трактор задел пострадавший Opel.

По предварительной информации, в ДТП пострадал годовалый ребенок.

В 16.28 движение было полностью восстановлено.

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