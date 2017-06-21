Недавно возвращаясь из Саулкрасты, на трассе Via Baltica я догнал польский армейский джип. Надо сказать, что шофёр военной машины вёл себя абсолютно корректно, уступая дорогу всем, кто ехал чуть быстрее. Сместившись на обочину, джип, никому не мешая, спокойно двигался в сторону Риги. По собственному опыту могу констатировать, на трассе Via Baltica неохотнее всего уступают дорогу машины с эстонскими регистрационными знаками. Впрочем, у каждого автовладельца наверняка есть свой собственный водительский опыт.

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