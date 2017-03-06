ВИДЕО: Некогда мне в пробке стоять. "Хозяева жизни" на улице Лубанас

DELFI Репортер |





Читатель DELFI Репортера стал свидетелем того, как водитель BMW X5 грубо нарушил правила на улице Лубанас. Пока остальные водители стоят на светофоре, BMW X5 лихо обгоняет их по встречке и поворачивает налево. "Хозяева жизни", - так прокомментировал увиденное читатель. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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