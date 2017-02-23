ВИДЕО: Неудачный дрифт на стоянке Т/Ц, или как встретились два одиноких BMW

DELFI Репортер |





Foto: Kadrs no video В социальной сети Facebook пользователь Fiļa Vozņakovskis выставил видео, на котором был снят зимний дрифт во время недавнего снегопада, но был ли это удачный дрифт — смотрите сами. Видео вызвало бурное обсуждение в сети и за сутки набрало больше 50 тысяч просмотров.

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