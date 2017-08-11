Видео было снято у Варакляны.
По сообщению предприятия Latvijas Valsts ceļi, в окрестностях Резекне ремонтные работы ведутся сразу на нескольких участках. Например, на участке от Варакляны до Виляны (А12) движение регулируют 14 светофоров.
Одновременно в LVC предупреждают, что в пятницу после обеда, 11 августа, возможно, будет затруднено движение по направлению к взморью - особенно в сторону Юрмалы, Балтэзерса и Саулкрасты.
Больше информации на домашней странице Latvijas Valsts ceļi.
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