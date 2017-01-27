ВИДЕО: Ничего, подвинетесь. Лихач на BMW несется по Даугавпилсскому шоссе

DELFI Репортер |





На Даугавпилсском шоссе лихач на BMW совершил резкий и опасный маневр, заставив остальных водителей резко дернуть в сторону, чтобы избежать столкновения. "Спешим на работу!"- так увиденное прокомментировал Агнис. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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