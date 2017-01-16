Это видео было снято в воскресенье, 15 января, на Рижской окружной дороге. Водитель внедорожника Infiniti пошел на обгон, который едва не закончился фронтальным столкновением с другим автомобилем.

"Звук у видео специально убрал, потому что, когда из-за поворота мне навстречу вылетел этот джип, в салоне была слышна только нецензурная лексика", - признается Угис, снявший опасный момент на видеорегистратор.

По словам читателя, в самый последний момент джип все же успел вернуться обратно в свою полосу. "Повезло, что у него резина хорошая, иначе все бы закончилось весьма печально. Знаете, ощущение было такое, как будто голыми пальцами дотронулся до оголенных проводов", - делится своими впечатлениями Угис.

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