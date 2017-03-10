ВИДЕО: Очень странные маневры автоводителя в Межциемсе

DELFI Репортер |





В распоряжении портала DELFI попало видео, которое было снято в Риге на улице Эйзенштейна. Водитель автомобиля Opel совершает, мягко говоря, очень странные маневры - сначала резко тормозит перед другой машиной, ну, а потом и вовсе разворачивается. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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