Читатель снял на мобильный телефон, как его сосед пытается заехать и выехать со двора на улице Элизабетес, не повредив при этом машину. "Все мое уважение Нилу Ушакову за желание привести в порядок улицы Риги. Однако, к сожалению, как обычно все делается необдуманно и без оценки реальной ситуации", - поделился с delfi.lv очевидец.

По словам читателя, он уже пять за рулем, и раньше без проблем заезжал к себе во двор. После того как на улице Элизабетес начался ремонт, жильцы дома с замиранием сердца проезжают "опасный участок". "Заезжая во двор, когда между днищем машины и тротуаром остается пара сантиметров, получаешь хорошую дозу адреналина. А если машина хотя бы немного занижена или прошла через другой тюнинг, то в этот двор невозможно въехать без использования полиса KASKO, - делится впечатлениями читатель. - Хотелось бы узнать, когда Рижская дума избавит жителей от опасного заезда во двор и кто покроет расходы на ремонт машины, если таковые возникнут?"

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола сообщила, что на данный момент на улице Элизабетес - на участке от улицы Пулквежа Бриежа до улицы Кр. Валдемара - уложен только нижний слой асфальтобетона. После того как будет уложен верхний слой, уровень дорожного покрытия у въезда повысится на 6-8 сантиметров. "Общая высота бордюра у въезда будет в среднем 10 сантиметров. Такая же, как у "лежачего полицейского"", - указывает Ахуна-Озола.

Описанное решение выбрано для удобства пешеходов. Высота тротуара у каждого въезда будет одинаковой (то есть не будет "прыгать"), кроме того это даст чувство безопасности - зная, что впереди препятствие, водители, выезжая и заезжая на прилегающую территорию, будут притормаживать.

Данное решение будет использовано на всех улицах, где проводится замена покрытия - Дзирнаву, Элизабетес, Кр. Валдемара, Стабу, Дунтес, Ленчу и Гану.

На данный момент Департамент сообщения получил две жалобы, касающиеся высоты бордюра. Планируется провести проверку, чтобы выяснить, не были ли на конкретных участках допущены нарушения.

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