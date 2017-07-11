ВИДЕО ОЧЕВИДЦА: Автобус Rīgas satiksme на полном ходу врезается в легковушку

DELFI Репортер |





ДТП произошло в понедельник, 10 июля, на перекрестке улиц Баускас и Скайсткалнес. "Водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам не заметил приближающийся с правой стороны городской автобус", - написал Ансис, ставший очевидцем аварии. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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