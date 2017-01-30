"Одной трагедии, похоже, мало. Водители рижских троллейбусов продолжают ездить на "красный", - пишет очевидец.

"Видео было снято в субботу вечером, 28 января. Троллейбус 27156 на улице Дзирциема проезжает перекресток на красный свет", - пишет читатель.

Напомним, в мае 2014 года на улице Чака троллейбус 18-го маршрута сбил мать с ребенком. 4-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП, а ее 32-летняя мать была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже она также умерла.

Женщина-водитель троллейбуса Rīgas satiksme пересекала пешеходный переход на красный свет. Технических проблем транспортного средства не выявлено.

Суд Латгальского предместья Риги приговорил водителя троллейбуса к лишению свободы на пять лет.

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