ВИДЕО: Опасный момент на Южном мосту - водитель пытается перестроиться

DELFI Репортер |





На Южном мосту всегда найдется тот, кому нужно срочно перестроиться в другой ряд. Кто-то это делает дерзко и резко, кто-то медленно и очень осторожно, ну, а кто-то просто останавливается и ждет подходящего момента. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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