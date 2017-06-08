ВИДЕО: Парни перенесли припаркованную на Кр. Барона машину, чтобы мог проехать трамвай

"Ехали по знаменитой улице Барона и увидели, как на неумело построенной парковке кто-то неумело припарковал свой автомобиль, тем самым заблокировав путь трамваю. И что пассажирам делать в такой ситуации? Смотрите видео!" - пишет автор видео Каспар.

По словам Каспара, подобные случаи на улице Барона происходят регулярно, и виной всему неправильно спроектированные парковки. "Ширина автостоянки должна быть как минимум два метра, в свою очередь, у спроектированных Рижской думой автостоянок ширина всего 1,5-1,6 метра", - указывает автор видео.

DELFI Репортер уже сообщал что в апреле криво припаркованная Audi почти на час блокировала движение трамваев. По факту начато административное делопроизводство, на нарушителя наложен денежный штраф в размере 40 евро. Audi доставили на специальную автостоянку на улице Вестиенас, и водителю, чтобы получить его обратно, нужно будет оплатить расходы на эвакуацию.

Foto: Facebook

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