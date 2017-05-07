Как сообщил порталу Delfi очевидец Кристапс, в воскресенье утром он заметил едущий по улице Краста автомобиль BMW со спущенными шинами.

"Продолжая ехать, я понял, что водитель BMW сильно пьян", - отмечает Кристапс, который последовал за автомобилем и сделал видеозапись. Он также вызвал полицию и ехал за BMW, пока не появились полицейские.

"Утро у меня началось очень интересно. Слава богу, никто из участников движения не пострадал", - отмечает Кристапс.

В Госполиции информируют, что информация о следующем по улице Краста автомобиле со спущенными шинами была получена в 8:14.

Дорожная полиция остановила этот автомобиль на улице Стопиню. На водителя был составлен административный протокол. Автомобиль BMW был доставлен на штрафную стоянку.

"Водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения", - подтвердила Гита Гжибовска.