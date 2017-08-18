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ВИДЕО: По улице Валмиерас едет трактор, который не различает полосы(2)
"Водитель трактора, видимо, всю сознательную жизнь управлял BMW. Навыки управления автомобилем не изменились, управляя трактором. До этого перекрестка он проехал еще два перекрестка с левой полосы движения прямо по Валмиерас, хотя там разрешено движение прямо только с правой полосы", - написал Валерий.
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