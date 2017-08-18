ВИДЕО: По улице Валмиерас едет трактор, который не различает полосы

DELFI Репортер |





"Водитель трактора, видимо, всю сознательную жизнь управлял BMW. Навыки управления автомобилем не изменились, управляя трактором. До этого перекрестка он проехал еще два перекрестка с левой полосы движения прямо по Валмиерас, хотя там разрешено движение прямо только с правой полосы", - написал Валерий. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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