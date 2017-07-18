После захватывающей, но опасной погони, которая помимо всего прочего включала "пролет" через жилую зону на скорости более 100 км/ч, один из полицейских экипажей случайно или намеренно так заблокировал дорогу пытавшемуся скрыться нарушителю, что тому пришлось совершить резкий маневр, с выполнением которого лихач справился не в полной мере. В результате машина-нарушитель подлетела в воздух и перевернулась на крышу. Затем она начала вращаться на крыше и остановилась только "проскользив" несколько десятков метров.

Полицейские вытащили из дымящегося авто водителя и пассажира. Оба они были пьяны, в крови у водителя констатировано содержание алкоголя, серьезно превышающее норму — целых 2,83 промилле. Обоим задержанным была оказана медицинская помощь, после чего пассажир был отпущен, а водитель — арестован.

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