Для этого водителя BMW минувшие выходные запомнятся надолго. Мужчина не справился с управлением и слетел в кювет. Но это еще полбеды. Тракторист, который пытался помочь, лишь усугубил ситуацию, пишет Delfi Auto.

Это видео было размещено в интернете под названием "drift crash". В канаву улетел BMW третьей серии. На помощь приехал трактор, который с помощью троса пытается вытащить бедолагу. Когда это не удается, тракторист решает разогнаться и как следует дернуть.

В результате резкого маневра BMW вылетает из канавы и со всей дури врезается в трактор. Ошеломленный водитель "бумера" выходит из машины и только тогда понимает весь масштаб бедствия. Махнув рукой, он направляется к приятелям. "Такова жизнь!" - философски замечает один из них и прекращает съемку.

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