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ВИДЕО: Принципиальные водители устроили на улице Бруниниеку аварию(30)
"Перекресток улиц Бруниниеку и Авоту. Два старых BMW терпеливо ждут зеленый свет. Рядом встает красный джипик VW. Но так мерзко стоять, не говоря уже о том, чтобы ехать с правом ряду с положенной скоростью за этими старыми и агрессивными развалами", - пишет Юрий. Что из этого вышло, видно и слышно на видео. "Жаль водителя припаркованного SAABA", - говорит читатель.
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