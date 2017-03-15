Недавно DELFI Репортер публиковал видео из Литвы, где некий владелец внедорожника с помощью кулаков решил разобраться с "медленным водителем". Но, оказывается, подобные сцены можно увидеть и в Латвии.

Во вторник, 14 марта, в районе Рижского аэропорта Борис стал свидетелем хамства на дороге. Водитель Volvo, которому другой водитель помешал совершать нужный маневр, решил разобраться с обидчиком.

"По дороге с аэропорта в сторону города ехали две машины, по левой полосе Opel Astra, по правой Volovo V70. Водитель Volvo V70 все норовил выехать на левую полосу, но смелый водитель Opel Astra не давал дорогу, так как ему некуда было деться. В итоге через 200-300 метров водитель Volvo V70 (дымил как паровоз) обогнал Opel Astra и резко затормозил перед ним, создав аварийную ситуацию для других участников движения", - рассказывает очевидец.

Мне лично пришлось тормозить и включать "аварийку". Водитель Volvo выскочил из машины и стал бить ногами по "опелю". Водитель Opel Astra понял, что ему угрожает опасность и стал уезжать, и в это время водитель Volvo V70 отломал ему дворник. Ребята в Volvo спешили, а водитель Opel этого не понимал. Ужас что творится на дорогах".

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