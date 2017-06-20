ВИДЕО: Резкий обгон на улице Гимнастикас мог закончиться аварией

DELFI Репортер |





Вот уже второе утро подряд Алдис наблюдает за агрессивной манерой вождения одного и того же водителя. Видео были сняты на улице Гимнастикас 12 и 13 июня. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.