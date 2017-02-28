ВИДЕО: "Случайно попал в реалити-шоу "Быть первым — любой ценой!"

"Передвигаясь по Риге, порою кажется, что ты случайно попал в реалити-шоу "Быть первым — любой ценой!" - делится своими впечатлениями читатель.

Это Рига. Перекресток Бривибас гатве и Лиелвардес (Джутас). Три полосы: левая - прямо и налево. Средняя - только прямо. Правая - только направо.

Foto: DELFI Репортер

"Первым стартовую позицию занимает Skoda и ждёт отмашки - СТАРТ! Заочно уже получив золотую медаль! После этого появляется - изящно бегущий (на красный сигнал светофора) пешеход, но у него уважительная причина — кофе который в правой руке может остыть до следующего разрешающего сигнала светофора! - пишет читатель.

Затем автобус (на красный) поворачивает на Лиелвардес, и в этот момент у меня и у участника игры, который стоит слева - загорается зелёный. Так как автобус перегораживает ему путь к победе - Lexus подрезает меня и пытается выпихнуть с полосы. В то же самое время, неожиданно в схватку вступает Mercedes который, со своей полосы (движение только направо) решил поучаствовать в этом состязании и конечно чтобы избавиться от такого конкурента как я - тоже перерезает мне путь и остаётся один на один с Lexus-ом. Внимание… Выход на финишную прямую... но Lexsus не сдаётся и тем самым получает почётное второе место! Получателю бронзовой медали - Mercedes-у, нужно отдать должное, ведь во время выжимания меня с полосы, он это делал с включённым указателем поворота".

P.S.: А если серьёзно, то не многовато ли аварийных ситуаций, происшедших меньше чем за одну минуту и всего лишь на одном перекрёстке?

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