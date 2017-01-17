Из-за невнимательности водителя на Виенибас гатве чуть не произошла авария. Валдис ехал за грузовиком. В тот момент, когда он решил его обогнать, со стоянки ему навстречу выехал Citroen.

"Выезжая с прилегающей территории и поворачивая налево на Виенибас гатве перед машиной, нужно быть готовым к тому, что за этой самой машиной может ехать другая и водитель в этот момент может идти на обгон. Причем у него будет преимущество", - пишет Валдис.

Он также отмечает, что смотреть в оба нужно всем - в конце концов, никогда не знаешь, кто решит пренебречь правилами безопасности.

Валдис считает, что в такой ситуации, главное, не впасть в ступор. Скорость грузовика была примерно 38 км/ч. Сам он ехал со скоростью 56 км/ч, в свою очередь, водитель Citroen замешкался буквально на две секунды. Нужно отметить, что водители "разошлись" культурно. "Я не сигналил, не моргал, мы просто спокойно разъехались", - пишет Валдис.

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