ВИДЕО: "Субботний Пурчик", или необычный способ эвакуации автомобиля

DELFI Репортер |





Читатель DELFI Репортера стал свидетелем необычной эвакуации автомобиля. Увиденное его с другом сильно рассмешило. "Субботний Пурчик. Возможно только в Латвии", - подписал очевидец видео. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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