"Так сложилось в нашем городе, что дорог с хорошим покрытием очень мало. Ну что уж тут поделаешь, ведь не до хороших дорог, другие проблемы важней. А я лично считаю, что дороги как раз и есть показатель того, как правильно или неправильно ведутся дела, а именно хозяйствование. Ведь у хорошего хозяина и верёвочка на правильном гвоздике висит", - считает Владимир.

"Что говорить о внутриквартальных улочках, если новые центральные лепят абы как. Вот возьмём пример с отличного полотна, что пришёл на смену полуразвалившемуся, по направлению в Болдераю. Что там дальше у Дзэгужкалнской горы, то я промолчу и без меня все знают, а вот что за трамплины напротив башен у Вантового моста? Ну разве нельзя было над подземным тоннелем нормально уложить дорогу? Вне всякой логики такие выкрутасы. Если б они ещё были б плавные. Ан нет. Без удара, ну никак.

Едем дальше. Кто расскажет ЛОГИЧНО, для чего и как работает этот светофор? Какую положительную функцию он выполняет? Обойтись кнопкой для пешеходов нельзя было? Одна полоса, то понятно, а направление в центр, то чего ждёт постоянно. А особо по ночам. Почему ночью светофоры регулируют движение? Разве их на ночь отключать нельзя? Не так и много у нас машин ночью, чтобы вот так попусту тратить электричество.

Вот из таких мелочей (именно мелочей) и не складывается бюджет."