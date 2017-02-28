"Так сложилось в нашем городе, что дорог с хорошим покрытием очень мало. Ну что уж тут поделаешь, ведь не до хороших дорог, другие проблемы важней. А я лично считаю, что дороги как раз и есть показатель того, как правильно или неправильно ведутся дела, а именно хозяйствование. Ведь у хорошего хозяина и верёвочка на правильном гвоздике висит", - считает Владимир.

"Что говорить о внутриквартальных улочках, если новые центральные лепят абы как. Вот возьмём пример с отличного полотна, что пришёл на смену полуразвалившемуся, по направлению в Болдераю. Что там дальше у Дзэгужкалнской горы, то я промолчу и без меня все знают, а вот что за трамплины напротив башен у Вантового моста? Ну разве нельзя было над подземным тоннелем нормально уложить дорогу? Вне всякой логики такие выкрутасы. Если б они ещё были б плавные. Ан нет. Без удара, ну никак.

Едем дальше. Кто расскажет ЛОГИЧНО, для чего и как работает этот светофор? Какую положительную функцию он выполняет? Обойтись кнопкой для пешеходов нельзя было? Одна полоса, то понятно, а направление в центр, то чего ждёт постоянно. А особо по ночам. Почему ночью светофоры регулируют движение? Разве их на ночь отключать нельзя? Не так и много у нас машин ночью, чтобы вот так попусту тратить электричество.

Вот из таких мелочей (именно мелочей) и не складывается бюджет."

В Департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что при установке светофора на перекрестке Ранкя Дамбис и улицы Триядибас учитывалась интенсивность движения, которая была на тот момент. И тогда именно этот вариант оборудования перекрестка был признан оптимальным. "Беря во внимание то, что со временем дорожная ситуация на этом участке изменилась, департамент пересмотрел организацию движения и для улучшения пропускной способности на перекрестке ввел утреннюю программу по рабочим дням с 7 до 10 утра, - говорит представитель Департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола. - В этом году департамент проведет повторный анализ транспортного и пешеходного потока, чтобы принять решение, соответствующее нынешней ситуации. Например, если это технически будет возможным, будет оборудована сигнальная кнопка для пешеходов, которые хотят пересечь Ранкя дамбис - чтобы не задерживать тех автоводителей, которые хотят ехать прямо в сторону бульвара Узварас".

Теперь о том, почему светофор работает круглые сутки (то есть почему ночью не "моргает" желтый) Опыт показывает, что если светофор отключали в 22.00, то аварии чаще всего происходили после 10 вечера. Если время "отключки" переносили на 23.00, то большинство аварий происходило в период с 23.00 до 24.00. По этой причине департамент решил вообще не выключать светофор.

Что касается трамплина. По факту просевшего асфальтового покрытия напротив Z-Towers составлен гарантийный акт, согласно которому дефект должен быть устранен до 15 мая.

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