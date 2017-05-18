События разворачивались в Резекне. В начале мая Салвиса остановила дорожная полиция. Мужчина считает, что стражи порядка не объяснили ему его права. В свою очередь, в Государственной полиции указывают на то, что стражи порядка хоть и не были на высоте, все же видео не отражает полную картину случившегося, пишет delfi.lv.

На видео, которое Салвис прислал в редакцию, видно, что "дорожники" многократно ограничивают его возможности получить и прочитать протокол, а также дают всего три минуты на ознакомление с ним.

"Полиция пять раз ограничивала свободу моих действий. Во-первых, угрожая не дать протокол, во-вторых, заявлениями, что прочтение протокола - это единственное мое право в данной ситуации. В-третьих, не отдавая мне мои личные документы, в-четвертых, выделяя всего три минуты на ознакомление с протоколом. Стражи порядка так и не объяснили мне мои законные права", - указывает Салвис.

В Государственной полиции отметили, что согласно Кодексу административных нарушений, у лица, призванного к ответственности, есть следующие права: ознакомиться со всеми материалами дела, делать из них выписки и копии. Также есть право участвовать в рассмотрении дела, давать пояснения, выражать просьбы, обжаловать принятое решение.

"Коммуникацию между водителем и стражами порядка, которую мы видим на видео, нельзя назвать профессиональной. Полицейские были обязаны пояснить водителю его законные права, - указывает представитель Государственной полиции Симона Гравите, ссылаясь на закон "О полиции". В нем говорится, что полиция своими действиями обеспечивает соблюдение прав и свободы. Их ограничение допустимо, только основываясь на закон. Каждый раз, когда это происходит, работник полиции должен разъяснять свои действия.

Одновременно в полиции указывают на то, что на видео виден лишь фрагмент конфликта, нет полной картины. "Возможно, стражи порядка разъяснили нарушителю его права до того, как была включена камера", - допускают в полиции.

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