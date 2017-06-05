В понедельник утром, 5 июня, на Южном мосту произошла серьезная авария - столкнулись три легковушки и грузовая машина, сообщил Вилнис. По словам читателя, в пробке, которая образовалась в обоих направлениях пришлось стоять больше часа.

В Государственной полиции сообщили, что получили вызов в 8.03. На Южном мосту произошло сразу два ДТП. "В одном случае столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Пострадал один человек. Во втором случае столкнулись легковая и грузовая машина, пострадавших нет - стороны составили согласованное сообщение", - рассказала представитель Государственной полиции Симона Гравите.

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