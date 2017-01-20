ВИДЕО: В Риге между домами застрял грузовик

DELFI Репортер |





Это видео было снято в пятницу утром на улице Акменю, рядом с Латвийской Национальной библиотекой. "Грузовик, пытаясь заехать во двор, заблокировал движение и портит фасад здания", - написал очевидец. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

135 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.