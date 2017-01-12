ВИДЕО: В Риге столкнулись "скорая" и легковая машина

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер В четверг 12 января в Риге, на перекрестке улиц Миера и Сенчу, столкнулись автомобиль "скорой помощи" и легковая машина, сообщила порталу Delfi очевидец происшествия Марта. "Авария произошла на перекрестке около 16 часов на трамвайных рельсах. На место ДТП прибыли три бригады "скорой" и два экипажа полиции", - пишет Марта.

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