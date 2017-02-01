30 января в Риге на Вантовом мосту был замечен BMW X6 со знаком "999 ССР". "Никаких обозначений. Даже не понять, из какой он страны", - пишет читатель, приславший в редакцию это видео.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) порталу delfi.lv сообщили, что этот номерной знак не был выдан в Латвии. "Дирекция безопасности дорожного движения не отвечает за знаки, выданные в других странах. Соответствует ли знак тому, что указано в регистрационных документах на автомобиль, должна проверять полиции", - указал представитель CSDD Роландс Румба.

В то же время в Государственной полиции сообщили, что полиция не занимается выдачей номерных знаков. На автомобиле нет никаких опознавательных знаков страны - ни в виде наклейки, ни на стекле, таким образом, он не зарегистрирован ни в одной из стран ЕС. Возможно, на машине установлен самодельный номер. Подозрительно, что в отличие от самой машины, номерной знак абсолютно чистый.