По словам очевидца, сбитый мужчина доставлен в больницу с переломами ног. Артур утверждает, что водитель Chrysler ехал пьяный с Праздника рыбака в Рое. Сбив мужчину, он не остановился.
В Госполиции подтвердили информацию о ДТП в Рое на ул. Юрас. Вызов поступил в 5.59. Медики "скорой" доставили мужчину 1984 г.р. в больницу с травмами ног и таза.
Позже полиция задержала в Дундаге мужчину 1983 г.р., подозреваемого в наезде на человека.
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