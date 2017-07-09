Рано утром в воскресенье 9 июля в Рое водитель автомобиля Chrysler на полном ходу сбил мужчину и скрылся с места происшествия, сообщил порталу Delfi очевидец Артур, который прислал видео ДТП.

По словам очевидца, сбитый мужчина доставлен в больницу с переломами ног. Артур утверждает, что водитель Chrysler ехал пьяный с Праздника рыбака в Рое. Сбив мужчину, он не остановился.

В Госполиции подтвердили информацию о ДТП в Рое на ул. Юрас. Вызов поступил в 5.59. Медики "скорой" доставили мужчину 1984 г.р. в больницу с травмами ног и таза.

Позже полиция задержала в Дундаге мужчину 1983 г.р., подозреваемого в наезде на человека.

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