Во вторник вечером, 28 февраля, на Вентспилсском шоссе, недалеко от поворота на Кемери произошла тяжелая авария, в которой погиб человек.

Как сообщили в Государственной полиции, вызов на место происшествия был получен около 18.00. По невыясненным пока обстоятельства, водитель автомобиля Alfa Romeo (1973 г.р.) выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Iveco, которым управлял мужчина 1967 г.р. В результате удара машины отбросило в сторону и произошло столкновение с автомобилем BMW, за рулем которого находился мужчина 1973 г.р.

На месте от полученных травм скончался водитель Alfa Romeo. Об остальных пострадавших информации нет.

Движение из-за аварии пришлось временно блокировать. В 22.00 движение было полностью восстановлено. Начат уголовный процесс, назначены экспертизы, чтобы выяснить, причины аварии.

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