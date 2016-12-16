7 декабря, 11 утра, перекресток улицы Кулдигас и проспекта Виенибас, Юрмала. Двое мужчин переходят дорогу по "зебре". В этот момент их на полной скорости сбивает белый внедорожник Porsche Cayenne.

"Я даже не понял, что случилось. Очнулся уже в "скорой", когда мне разрезали одежду. Потом снова отключился", - рассказал DELFI Репортеру Алексей, который первым принял удар на себя.

Мужчину госпитализировали в Гайльэзерс. "У меня перелом тазобедренной кости, были сломаны ребра. На следующей неделе будут делать томографию, потому что у меня очень болят глаза и все двоится. Я даже не могу встать и на костылях пройти", - говорит пострадавший.

"Мы были у Леши 12-го, встретили лечащего врача. Говорит, возможно, в пятницу выпишем. Куда, как? С такими травмами! Говорит, а что: домашний режим под наблюдением семейного врача и проверки каждые шесть недель. Как? У человека голова кружится, сам не встает, очень больно. Пытается конечно, чтобы медсестер не вызывать утки выносить", - рассказывает шокированная сестра Алексея.

Благодаря вмешательству родственников, парня решили оставить в больнице. Как долго продлится лечение, пока неизвестно. Друга Алексея уже выписали. У него сломаны пальцы на ногах и ребра.

За рулем джипа находилась женщина. Она ни разу не пришла в больницу, чтобы проведать людей, которых она сбила. "Могла бы прийти, навестить хотя бы", - говорит Алексей, добавляя, что молчат и в полиции. За неделю ни один следователь не явился для составления протокола.

Как сообщили в Государственной полиции, 7 декабря, в 10.45 на перекрестке улицы Кулдигас и проспекта Виенибас автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась женщина 1978 г.р., сбил двух пешеходов. Медицинская помощь на месте была оказана мужчине 1986 г.р., который отказался от госпитализации (вечером его самочувствие ухудшилось и он все же обратился в больницу, где констатировали переломы - прим. ред.) Второй пострадавший, мужчина 1979 г.р., с травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП полиция возбудила уголовный процесс. Дело передано в Ригу. "На данный момент идет расследование, полиция проверяет всю имеющуюся информацию. Как только появится необходимость следователь обязательно свяжется с потерпевшими", - сообщил представитель Государственной полиции Дайрис Анучинс.

А пока мы призываем откликнуться очевидцев аварии. Если вы видели, как все произошло, просьба обращаться в полицию.

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