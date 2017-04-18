Янис остановился на перекрестке улиц Чака и Стабу "на красный свет". Перед ним - синий бусик Службы государственных доходов. Немного постояв, водитель вдруг включил синие проблесковые маячки и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, тем самым вызвав полное недоумение у остальных водителей.

"Автомобиль был трафарированный, с опознавательными знаками СГД. На Земитанском мосту, по направлению в центр, водитель без какой-либо причины стал превышать допустимую скорость, причем ехал он по полосе общественного транспорта. Водитель проехал перекресток улиц Чака и Пернавас, не снижая скорости, на "красный свет". При этом не были включены ни проблесковые маячки, ни звуковые сигналы", - рассказывает Янис.

Через пару минут он увидел этот же автомобиль налоговиков на перекрестке улиц Чака и Стабу. Водитель неожиданно включил синие проблесковые маячки и повернул налево на запрещающий сигнал светофора.

"Очень хотелось бы получить комментарий ответственных лиц об этом нарушении, особенно учитывая тот факт, что в служебной машине находился всего один человек. Неужели у него было настолько важное задание?" - спрашивает читатель.

В Службе государственных доходов порталу delfi.lv сообщили, что их сотрудник действовал согласно правилам Кабинета министров и Правилам дорожного движения. При пересечении перекрестка улиц Чака и Стабу были включены синие проблесковые маячки и звуковой сигнал.

В службе поясняют, что сотрудники Таможенного управления СГД участвуют в оперативных мероприятиях, помогают раскрыть и предотвратить преступные деяния, а также осуществляют контрольные мероприятия. То есть выполняют обязанности повышенной опасности, среди которых: задержание контрабандистов и лиц, связанных с незаконной перевозкой и хранением наркотических и психотропных веществ; конвоирование задержанных лиц в (из) места заключения, принудительная транспортировка подозреваемых и лиц, находящихся в розыске; задержание транспортных средств. Кроме того, сотрудники Таможенного управления СГД обеспечивают охрану задержанных лиц, перевозят изъятые наличные средства и обеспечивают их сохранность. Также они проводят другие оперативные мероприятия и обеспечивают поддержку в выполнении процессуальных действий в рамках уголовных процессов.

"Для обеспечения вышеупомянутых функций, в распоряжении Таможенного управления Службы государственных доходов имеются специальные транспортные средства, водители которых действуют согласно Правилам Кабинета министров и правилам дорожного движения", - подытожила представитель СГД Эвита Тейце-Мамая.

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