"Всем привет! Пришел сезон, и велобратья снова вышли на тропу, ой, на дорогу битвы, ой, не битвы, а просто на дорогу. И стали ездить парами, как говорится, мы с Тамарой, ходим парой", - пишет Виталий.

"Я права на велосипед получал еще в школьные годы, так вот, если мне не изменяет память, то велобратья должны ехать с краю дороги, ближе к обочине, одним рядом. То есть не в два, три, не десять рядов, - пишет читатель. - Так можете мне объяснить: ПДД для них изменились или что-то случилось, что они стали в два ряда гонять? Просто рано или поздно этих братьев кто-нибудь да размажет".

В Правилах дорожного движения сказано: велосипедисты должны передвигаться по велополосе конкретного направления, вело- или пешеходной дорожке как можно ближе к правому краю. Если их нет, то велосипедистам разрешено ехать по проезжей части в один ряд как можно ближе к правому краю.

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