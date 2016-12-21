В редакцию DELFI Репортера обратился читатель, которого возмутило, что на оживленной трассе тренируются велосипедисты. Причем делают это в дождливую погоду, когда видимость на дороге и так плохая.

"Ехал в воскресенье утром в Ригу, все время то сильный дождь, то слегка моросит, да и ветер был местами не слабый. Видимость средняя. Все хорошо, но перед Мурьяны навстречу, со стороны Риги, ехали велосипедисты с сопровождающей машиной позади", - рассказывает Виталий.

После увиденного у меня возникло три вопроса. Во-первых, почему велосипедисты тренируются на оживленном двухполосном шоссе, где из-за плохих погодных условий их сложно заметить? Во-вторых, почему их сопровождает только одна машина, а не две? И, в-третьих, почему на велосипедистах нет светоотражающих жилетов? Лично я их заметил только, когда проехал мимо".

"На мой взгляд, оживленное шоссе - не место для тренировок. Неужели случай на Видземском шоссе ничему не научил?"

Ну, что ж, давайте разбираться. В Мурьяны находится Спортивная гимназия, где среди прочих дисциплин есть велоспорт. Вот почему в том районе часто можно увидеть велосипедистов. Это на заметку водителям.

Что касается упреков в адрес велосипедистов, то мы попросили прокомментировать это видео председателя Латвийского объединения велосипедистов Виестура Силениекса. Его вердикт – велосипедисты не нарушили ни одного правила.

В правилах дорожного движения сказано, что велосипедисты могут передвигаться по проезжей части (ПДД статья 22). То есть для них нет каких-то запрещенных дорог и шоссе. Что касается жилеток, то согласно ПДД, велосипедисты обязаны их одевать только в том случае, если на велосипеде сломаны или не работают фонари (ПДД статья 22, пункт 209). "По правилам, группу велосипедистов должна сопровождать одна машина. То есть их может быть и две, и три, но это уже вопрос финансов конкретной школы, - говорит Виестурс Силениекс. - Видимость на этом участке дороги, на мой взгляд, нормальная. Кроме того, там установлен фоторадар и действует ограничение по скорости 50 км/ч".

По словам эксперта, водители должны быть готовы к любой ситуации на дороге и не создавать угрозу для менее защищенных участников дорожного движения (ПДД статья 3, пункт 25.3). "Кстати, например, в Голландии были прецеденты, когда суд оправдывал велосипедистов, которые пересекали дорогу на красный свет и их сбивала машина", - рассказывает Силениекс.

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