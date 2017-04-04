ВИДЕО: Водитель упрямо лезет на перекресток на "красный"

DELFI Репортер |





Эгилс стал очевидцем аварийной ситуации на перекрестке улиц Пернавас и Барона в Риге. Водитель автомобиля Opel решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. "Думает, что успеет, а ведь можно и не успеть. В следующий раз не пропущу", - прокомментировал увиденное Эгилс. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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