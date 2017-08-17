ВИДЕО ВОДИТЕЛЯ: Когда едешь "по стиральной доске" - одна из дорог в Курземе

DELFI Репортер |





"Вот такие дороги в Латвии. На видео - участок дороги Ница-Сикшни. Думаю, что она не единственная такая", - написал водитель, который, что называется, на себе испытал все прелести "стиральной доски". Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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