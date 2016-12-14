Съезд с перекрестка с круговым движением. Это тема всегда вызывает бурные дискуссии среди водителей. А все потому, что в правилах - одно, на практике - другое. И вот очередная история.

"Двигался по круговому перекрестку под мостом Славу, с правой полосы совершал поворот направо на улицу Лубанас. В этот момент водитель Volvo нагло перерезал мне путь, - возмущается Игорь.

Если бы я не затормозил, аварии было бы не избежать. Причем Volvo никуда не торопился. Повернул и заехал на автозаправку. Что за дурная мода пошла поворачивать со среднего ряда или даже с крайнего левого направо? Хочется спросить у таких водил: где права получали?"

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