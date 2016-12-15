В среду вечером, у виадука Таллинского шоссе сгорела машина, сообщила Марика.

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе, вызов на шоссе Рига-Сигулда (район Гаркалне) был получен около восьми часов вечера. На дороге горел легковой автомобиль, площадь горения составила шесть квадратных метров. Через час пожар был потушен. Пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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