Похоже, выяснять отношения на дороге при помощи кулаков становится модным. Правда, на этот раз во всем виновата отнюдь не скорость, а обычное хамство.

Видео, которое в редакцию прислал читатель DELFI Репортера, было снято в четверг, 16 марта, в Риге на перекрестке улиц Авоту и Стабу. Таксист останавливается на красный свет, чтобы потом ехать прямо. Но когда загорается "зеленый", ехать прямо он не может - впереди Opel.

И тут важный нюанс, который как бы объясняет дальнейшее развитие событий. "Водитель Opel не только нарушил правила дорожного движения, заблокировав проезд для остальных, но еще и показал таксисту неприличный жест", - пишет читатель. Такое хамство водитель такси стерпеть не смог.

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